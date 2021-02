Fin du jeu , qu’allez-vous faire ?

Article à l’origine en allemand via le site suisse Uncut news , le lien est en bas ….

Le résumé est glaçant à lui seul , l’article est écoeurant dans ce qu’il décrit mais nous y sommes …. Et dire qu’un jour un fondateur du blog m’a dit que j’étais négatif …c’était il y a longtemps et la situation à l’époque semblerait en 2021 presque facile. J’aimerais bien en discuter aujourd’hui avec lui … L’invitation est lancée.

Comment commercialiser et mettre en œuvre un système financier dont personne ne voudrait s’il en comprenait toutes les implications – un changement si massif qu’il signifierait non seulement la fin de la monnaie telle que nous la connaissons, mais une refonte totale de la souveraineté et des droits individuels?

Dans une interview, qui fait partie du documentaire « Planet Lockdown » , la gourou de la finance Catherine Austin Fitts – rédactrice en chef du rapport Solari – décrit le plan compliqué et «chaotique» d’utiliser la crise sanitaire actuelle pour réorganiser complètement les monnaies mondiales et nous vivons.

En comparant le processus à la conduite des moutons à l’abattoir, Fitts explique comment la pandémie rend les gens dépendants de leurs gouvernements pour les protéger d’un ennemi invisible (COVID-19), puis utilise la peur pour empêcher les gens de vivre ce qui était autrefois considéré comme une vie normale. .

La mentalité de troupeau consiste à encourager l’endettement au point que les gens ont désespérément besoin de tout type de flux d’argent pour les aider à faire face à leurs dépenses quotidiennes, jusqu’à ce qu’ils renoncent volontairement à leurs droits en échange de tout soulagement qui leur est offert.

L’essentiel est qu’un système d’esclavage, imprégné des idéologies du transhumanisme et de la technocratie, est en train d’être créé sous les yeux des peuples du monde – et les verrouillages actuels, les fermetures de petites entreprises et la redéfinition du «normal» sont tout cela fait partie d’un système mondial planifié de gouvernement qui mettra fin à la souveraineté et aux droits individuels s’il n’est pas arrêté maintenant.

La fin des devises

Comme l’explique Fitts, les banques centrales s’emploient actuellement à mettre en ligne un nouveau système de transaction économique. Il s’agirait de CBDC, également appelées monnaies numériques de la banque centrale. C’est l’une des raisons pour lesquelles je crois fermement que la détention d’actifs cryptographiques tels que Bitcoin, Ethereum et Polkadot pourrait vous protéger de leur stratagème. Non seulement ils gagneront 10 à 100 fois leur valeur, mais ils sont décentralisés et peuvent vous immuniser, vous et votre famille, contre ce plan néfaste.

Cependant, le nouveau système n’est pas encore totalement prêt. Alors qu’ils accélèrent l’adoption de ce système – que Fitts appelle la «fin des monnaies» – ils essaient également de prolonger la durée de vie du système actuel, qui s’effondre.

Le problème, comme déjà mentionné, est de savoir comment mettre en place un système financier dont personne ne veut, et cela à l’échelle mondiale? Vous effrayez les gens avec un ennemi invisible, comme un virus, puis profitez de cette peur en disant que ce nouveau système est nécessaire parce que la pandémie a détruit l’ancien système.

La pandémie permet également l’introduction de nouveaux systèmes de surveillance plus invasifs. Il y a un suivi des infections, bien sûr, mais ce n’est pas tout. Comme le note Fitts, «Si vous pouvez amener les gens à faire leur travail et leur éducation en ligne, vous pouvez entendre tout ce qu’ils disent».

Même maintenant, les mesures de lutte contre la pandémie ont considérablement limité la capacité des gens à se rassembler et à échanger des informations en face à face. La censure d’Internet par Big Tech a encore décimé l’échange d’informations. En fin de compte, ils essaient d’amener les gens à acheter une solution avant d’en comprendre toutes les implications.

La monnaie numérique de la banque centrale

Alors, quel est ce nouveau système? Ce qui est important, c’est qu’il s’agit d’un système de transaction qui ne soit pas basé sur une devise telle que nous la connaissons. Comme l’explique Fitts, c’est un système de contrôle social. L’abolition du papier-monnaie et son remplacement par une monnaie de banque centrale entièrement numérique (CBDC) peuvent activer et désactiver la capacité d’effectuer des transactions.

Un article du 13 août 2020 sur le site Web de la Réserve fédérale discute des avantages allégués d’une CBDC. Les experts conviennent que la plupart des grands pays adopteront la CBDC dans les deux à quatre prochaines années. Beaucoup supposent que ces nouvelles CBDC seront très similaires aux crypto-monnaies existantes comme Bitcoin, mais ce n’est pas le cas.

Il est crucial de comprendre que Bitcoin est décentralisé. Les gouvernements pourraient le restreindre, mais ils ne pourraient jamais le faire tomber car il s’agit du réseau informatique le plus puissant du monde et il ne peut pas l’être. Fait intéressant, il a connu une augmentation explosive de sa valeur au cours des six dernières semaines, triplant son prix. De nombreux experts prévoient qu’il augmentera 10 fois au cours de la prochaine année.

Alors que les cryptos décentralisés comme Bitcoin sont une stratégie sensée pour sortir du système contrôlé par la banque centrale existant, la CBDC sera centralisée et complètement contrôlée par les banques centrales. Vous aurez des «contrats intelligents» qui permettront aux banques de surveiller et de contrôler votre vie.

Tout ce que vous achetez et vendez est surveillé et des sanctions peuvent être imposées si une transaction, votre comportement ou même vos pensées sont jugés indésirables. Comme l’explique Fitts, l’agenda transhumaniste en fait également partie. Grâce à des injections ou à d’autres moyens d’implanter des biocapteurs en vous, votre corps physique sera littéralement connecté au système financier.

Il existe déjà quatre programmes pilotes de CBDC à la Banque populaire de Chine, à la Banque centrale des Caraïbes orientales, à la Banque de Corée et à la Sveriges Riksbank (Suède). Le projet Sand Dollar CBDC aux Bahamas est déjà en cours. Comme mentionné dans un article du 30 décembre 2020 sur Coindesk.com:

«En 2021 … de nombreuses banques centrales continueront à intensifier leurs efforts de développement … Les efforts de recherche et de conception des CBDC en 2020 ont considérablement augmenté. La Banque centrale européenne (BCE) intensifie ses travaux sur un euro numérique, tandis que … la Réserve fédérale américaine est au milieu d’une série de projets de recherche, y compris en collaboration avec l’Initiative pour la monnaie numérique du MIT. «

Qu’ont fait les verrouillages?

Selon Fitts, le but des verrouillages est de centraliser considérablement le contrôle économique et politique. En bref, le but des verrouillages est de rendre les gens dépendants de l’aide gouvernementale en détruisant leur capacité à gagner un revenu indépendant. Elle donne l’exemple suivant:

«Nous avons 100 petites entreprises sur la rue Main dans une communauté. Vous le déclarez inutile, fermez-le, [et] tout à coup Amazon, Walmart et les grands magasins peuvent venir et emporter toutes les parts de marché.

Les gens de Main Street doivent encore rembourser leurs cartes de crédit ou leur hypothèque, ils sont donc pris au piège de dettes et désespérés de trouver des liquidités pour couvrir leurs dettes et leurs dépenses quotidiennes.

Pendant ce temps, la Réserve fédérale a mis en place une forme d’assouplissement quantitatif dans le cadre de laquelle elle achète des obligations d’entreprises et les personnes qui prennent la part de marché peuvent essentiellement financer de 0% à 1% tandis que quiconque sur Main Street sans revenu 16% jusqu’à 17% d’intérêt sur ses cartes de crédit. Donc, en gros, vous les avez arnaqués et vous pouvez voler leur part de marché … »

Une guerre pas comme les autres

Il s’agit sans aucun doute d’une guerre économique contre la classe ouvrière. Depuis le début de la pandémie en mars 2020, le plus grand transfert de richesse a eu lieu, de la classe moyenne aux plus riches d’entre nous. En août 2020, Bloomberg a rapporté que plus de la moitié de tous les propriétaires de petites entreprises craignaient que leurs entreprises ne survivent. Tu avais raison.

Au 31 août 2020, 163735 entreprises américaines avaient fermé leurs portes au 31 août 2020, et parmi ces 60% – 97966 au total – étaient des fermetures permanentes, selon un rapport d’impact économique de septembre 2020 de Yelp. Pendant ce temps, la richesse collective de 651 milliardaires aux États-Unis a augmenté de plus de 36% (1 billion de dollars) depuis le début de la pandémie.

Comme l’a noté Frank Clemente, directeur exécutif d’Américains pour l’équité fiscale, «Jamais auparavant l’Amérique n’avait vu une telle accumulation de richesse entre si peu de mains. Un article du 14 décembre 2020 dans The Defender examine qui a le plus profité de la pandémie, des secteurs de la finance et de la technologie aux secteurs pharmaceutique et militaire intelligent.

«Je décrirais COVID-19 comme … établissant le contrôle nécessaire pour transformer la planète du processus démocratique à la technocratie», dit Fitts. «Nous assistons à un changement de contrôle et à la construction de nouveaux systèmes de contrôle. Considérez cela comme un coup d’État. «

Essentiellement, le virus sera blâmé pour toutes nos dévastations économiques, de l’érosion de nos fonds de sécurité sociale aux coffres vides du trésor public, et la réponse sera de passer à ce système de contrôle technocratique déguisé en nouveau, plus pratique. système de transaction financière est.

L’agitation comme plan d’acquisition immobilière

Dans son entretien, Fitts explique également que les recherches menées par son équipe montrent que les émeutes de 2020 se sont principalement déroulées dans des zones d’opportunités dans des villes qui ont une banque centrale. L’Administration du développement économique des États-Unis décrit les zones d’opportunités comme «une communauté économiquement en difficulté dans laquelle l’investissement privé peut, sous certaines conditions, bénéficier d’incitations fiscales pour les gains en capital».

Fitts est un peu plus brutal dans sa description, affirmant que les zones d’opportunités sont un mécanisme de protection fiscale qui permet aux particuliers fortunés d’éviter l’impôt sur les plus-values lors de la vente d’actions. En convertissant le produit en investissements dans la zone d’opportunité, ils peuvent éviter de payer l’impôt sur les plus-values. «C’est donc incroyablement rentable», dit-elle, ajoutant:

«La première fois que j’ai vu que tous les bâtiments et entreprises détruits se trouvaient … juste au bas de la zone d’opportunité, j’ai commencé à rire et j’ai dit: ‘J’étais sous-ministre du logement. Ce n’est pas un schéma d’émeute, c’est un plan d’achat de propriété. »

En fermant les entreprises privées dans les zones d’opportunités, puis en les pillant et, dans certains cas, en les incendiant littéralement, ces entreprises et bâtiments peuvent être achetés pour presque rien. «Cela s’appelle le capitalisme de désastre», dit Fitts.

Eh bien, 34 des 37 villes américaines qui ont une succursale de la Federal Reserve Bank ont été émeutes. Pourquoi est-ce important? Parce que ces propriétés peuvent maintenant être achetées à bas prix et reconstruites avec une technologie intelligente – une nécessité pour un système technocratique qui fonctionne bien.

«Cela rend la construction de villes intelligentes autour des banques de réserve fédérale beaucoup moins chère», explique Fitts, «ce que je suppose que c’est ce que vous voulez faire lorsque vous sortez avec un cryptosystème [de banque centrale]».

De la liberté à l’esclavage numérique

Comme mentionné précédemment, l’agenda transhumaniste fait partie intégrante de la technocratie. L’idée de base est d’intégrer des biocapteurs à tout le monde, ce qui, selon Fitts, peut être assimilé à un système d’exploitation, qui est ensuite connecté au cloud et à d’autres systèmes numérisés, tels que le système sanitaire et financier. Fitts explique:

«Fondamentalement, il s’agit d’identifier et de suivre numériquement les personnes dans le cadre de leurs transactions financières. Donc, c’est un monde sans confidentialité. Mais plus important encore … si vous introduisez ensuite un ou plusieurs cryptos de banque centrale, vous parlez maintenant d’un système dans lequel toute banque centrale dans le monde peut vous exclure individuellement des transactions si elle n’aime pas la façon dont vous vous comportez.

De nombreuses personnes connaissent le système de crédit social en Chine. C’est très similaire. Lorsque vous installez un réseau intelligent dans votre voiture, votre communauté et maintenant littéralement dans votre corps, vous avez une surveillance 24/7 et lorsque les gens ne font pas ce que vous dites et ne se comportent pas comme vous le souhaitez, vous les transformez sur l’argent.

Vous disposez également d’un contrôle spatial. Si vous dites que les gens ne peuvent pas parcourir plus de 5 miles, c’est parce qu’ils sont dans un système de contrôle numérique complet … Donc, ce système vient non seulement de contrôler votre capacité à effectuer des transactions financières … mais aussi un contrôle mental très sophistiqué grâce à ce média et ces connexions cloud.

Ainsi, transhumanisme et technocratie vont de pair. Je décrirais cela comme un système d’esclavage. Nous parlons de la transition de la liberté de se déplacer et de dire ce que nous voulons à un système de contrôle complet 24h / 24. «

Gestion des ressources humaines

Comme l’explique Fitts, la vision technocratique de l’homme est très différente de ce que la plupart d’entre nous comprennent de ce que signifie être humain. La plupart seront probablement d’accord avec Fitts, qui croit que les humains sont des êtres souverains libres par l’autorité divine. C’est le point de vue inscrit dans la Constitution américaine et la Déclaration des droits.

La technocratie, quant à elle, considère les humains comme une ressource naturelle, un peu comme le pétrole ou le bétail, et ils devraient être utilisés comme tels. Les humains peuvent être plus ou moins efficaces qu’un robot, par exemple, selon la tâche à accomplir, et l’efficacité l’emporte sur l’humanité.

Nous parlons d’un monde où la plupart des gens sont surveillés 24 heures sur 24 et où leurs incitations financières et leur pouvoir dépendent de leur qualité. ~ Catherine Austin Fitts

Afin de minimiser les problèmes au sein de ce système de gestion des ressources humaines, une conformité maximale doit être obtenue avec un minimum d’effort, et c’est là que l’ingénierie sociale entre en jeu à travers la propagande médiatique (lavage de cerveau), la censure et l’intelligence artificielle. Pour l’essentiel, une fois que le système de contrôle sera entièrement mis en œuvre, il sera entièrement automatisé.

Si vous z. Par exemple, si vous manquez votre rendez-vous de vaccination, le système le saura et bloquera l’accès à l’activité bancaire jusqu’à ce qu’il ait enregistré que vous avez reçu votre vaccination. Il n’est même pas nécessaire d’impliquer un autre humain car votre corps, vos données de santé, vos déplacements, vos activités et vos finances sont tous connectés et peuvent être suivis en temps réel par un logiciel basé sur l’intelligence artificielle qui analyse tout ce que vous faites.

Les Chinois ont un système appelé système de crédit social et il est très lié à leurs transactions financières et à leurs diverses compétences – voyager et [pouvoir faire] d’autres choses – à travers leur comportement …

Nous parlons d’un monde où la plupart des gens sont surveillés 24 heures sur 24 et où leurs incitations financières et leur pouvoir dépendent de leur qualité.

Je le décrirais essentiellement comme un système d’esclavage parce qu’il n’existe pas de liberté personnelle. Ainsi, dans une certaine mesure, la technocratie nous transformera en un système similaire au système chinois de crédit social. «

Selon Fitts, les technocrates ne se considèrent même plus comme faisant partie de l’humanité. Ils se considèrent comme séparés et supérieurs au reste d’entre nous. Et à l’avenir, ils le seront sans aucun doute lorsque les progrès médicaux et la technologie de prolongation de la vie seront perfectionnés.

La transparence est la réponse

La bonne nouvelle est que même si le piège s’est fermé, la porte ne s’est pas encore fermée. Et, comme le note Fitts, «la transparence peut faire sauter le jeu». Si suffisamment de personnes comprennent finalement ce qui se passe réellement et quel est le but de cette «grande réinitialisation», elles ne pourront pas la mettre en œuvre.

L’élite technocratique a besoin que nous nous soumettions tous passivement, car nous sommes beaucoup plus nombreux qu’eux. Encore une fois, c’est ce que permettent les mesures contre la pandémie. Nous acceptons de plus en plus les restrictions de travail et de voyage. Nous acceptons de plus en plus que le gouvernement nous dise où et comment nous pouvons célébrer les fêtes et avec qui. Tout cela aurait été impensable il y a un an. Mais nous ne pouvons pas permettre à cette acceptation de se développer davantage.

Comme le note Fitts, l’esclavage est l’activité la plus rentable de l’histoire du monde et un contrôle complet est désormais possible avec la technologie moderne. Tout type de rébellion peut être réprimé. La technologie permet également à un groupe de personnes beaucoup plus restreint d’exercer un pouvoir énorme sur les masses.

Il est important de reconnaître que c’est nous qui finançons et aidons à construire le système de contrôle qui est censé nous asservir. Nous travaillons pour des entreprises qui construisent le système. Nous leur achetons des produits, ce qui leur permet de générer les revenus dont ils ont besoin. Si nous arrêtons d’acheter leurs produits et que nous arrêtons de travailler pour eux, ils ne pourront pas construire le système.

«La solution est que chacun dise la vérité», déclare Fitts. «Soit vous êtes pour le système d’esclavage transhumaniste, soit pour un système humain. Si vous êtes en faveur d’un système humain, vous devez trouver un moyen de gagner de l’argent, de vous impliquer socialement dans le système humain et d’arrêter de construire un système transhumain …

N’aidez pas le gouvernement à construire l’opération Warp Speed. N’aidez pas [Big Tech] à comprendre comment injecter des nanoparticules dans votre corps et les connecter au cloud. N’aidez pas Big Pharma à faire des injections qui empoisonneront les enfants américains à mort.

N’aidez pas Big Ag à fabriquer et à cultiver des aliments OGM qui empoisonnent l’Amérique. N’aidez pas le gouvernement à introduire des réglementations corrompues en cas de crise sanitaire, qui sont vraiment un capitalisme de catastrophe et rendent les milliardaires riches. Et ainsi de suite. «

Nous l’avons déjà fait. Le mouvement biologique, par exemple, a été construit par la personne moyenne qui a décidé d’investir son temps et son argent dans un système alimentaire conforme à ses valeurs fondamentales. Le résultat est qu’aujourd’hui, nous avons des options en matière de nourriture. Il ne s’agit pas seulement d’OGM et de faux aliments. Si nous voulons vivre librement, nous devons agir maintenant sur ce désir, en reconstruisant soigneusement la façon dont nous vivons et interagissons afin de minimiser notre contribution au système de contrôle technocratique transhumaniste.

EN RESUME :

Un système esclavagiste imprégné des idéologies du transhumanisme et de la technocratie est en train d’être créé sous nos yeux – et les lock-out actuels, les fermetures de petites entreprises et les redéfinitions du «normal» font tous partie d’un système planifié de gouvernement mondial qui embrasse la souveraineté et mettra fin à l’individu. droits.

Comment introduire un système financier dont personne ne veut? Vous effrayez les gens avec un ennemi invisible, comme un virus, puis profitez de cette peur en disant que ce nouveau système est nécessaire parce que la pandémie a détruit l’ancien système.

La pandémie permet également l’introduction de nouveaux systèmes de surveillance plus invasifs

Les émeutes aux États-Unis n’étaient pas accidentelles. Il semble plus probable qu’ils faisaient partie d’un plan d’achat de terrain.

Les mesures de pandémie ont considérablement limité la capacité des gens à se rassembler et à partager des informations en face à face. La censure d’Internet par Big Tech a encore décimé l’échange d’informations. En fin de compte, ils essaient d’amener les gens à décider d’une solution avant d’en comprendre toutes les implications.

