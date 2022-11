Ariane Bilheran, psychologue clinicienne et docteur en psychopathologie, auteur du livre « L’imposture des droits sexuels », et Régis Brunod, pédiatre et pédopsychiatre, auteur du livre « Préserver l’innocence des enfants » (éditions du Bien Commun), ont été invités en direct le 11 décembre 2020 par Revo de la Team FSociety au sujet de « l’éducation sexuelle » dirigée sur les enfants. Les deux professionnels rappellent que la politique de l’OMS en matière d’ « éducation sexuelle » ne présente aucun caractère scientifique, et ne correspond pas aux données cliniques en pédiatrie, pédopsychiatrie et psychologie de l’enfance. C’est une politique qui intruse le psychisme infantile, est initiatrice, et susceptible de causer des effractions traumatiques. De plus, l’OMS entend contourner et invalider l’autorité parentale en la matière, ce qui revient à supprimer à l’enfant ses protections parentales. Des fondamentaux sont rappelés concernant la protection psychique des enfants, fondamentaux indispensables à respecter afin que les enfants puissent devenir des adultes épanouis, y compris dans leur vie amoureuse et sexuelle. Vous procurer le livre « Préserver l’innocence des enfants » du Dr Régis Brunod : https://www.laprocure.com/preserver-i… Vous procurer le livre « L’imposture des droits sexuels », d’Ariane Bilheran : https://www.amazon.fr/Limposture-droi… (livre papier) http://www.arianebilheran.com/product… (version numérique) LA TEAM : https://teamfsociety.com Soutenir la team : https://www.patreon.com/TeamFsociety Merci à tous.