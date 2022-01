Dans cette décision, l’Assemblée mondiale de la Santé a également prié le Directeur général de l’OMS de convoquer les réunions de l’organe de négociation et d’appuyer ses travaux, notamment en facilitant la participation d’autres organismes du système des Nations Unies, d’acteurs non étatiques et d’autres parties prenantes concernées au processus, dans les limites fixées par l’organe de négociation.

source ; oms