Pis .. Tourne et Tac

Au cours de son périple autour de la terre, la lune défile devant les douze régions du zodiaque, chacune étant en affinité avec l’un des quatre éléments fondamentaux : la terre, l’eau, l’air et le feu.

Lorsque l’astre lunaire arrive devant la constellation du Bélier, du Lion ou du Sagittaire, (chacune étant en affinité avec l’élément feu), elle renvoie des impulsions et des forces qui agissent sur les plantes et stimulent leur mise à fruits ou à graines.