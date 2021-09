Le label Baco Records est né en 2011, de la volonté du groupe Danakil, de reprendre les rênes de son indépendance et de développer parallèlement d’autres artistes, au sein de projets artistiques novateurs, souvent undergrounds, toujours de qualité ! Baco Records se positionne comme un label militant, novateur dans ses concepts de commercialisation et de promotion, s’inscrivant dans le respect de ses artistes et de leurs publics.