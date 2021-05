DONC , ENFIN DES PAROLES DE LA JEUNESSE !!

April 3rd 2021 – 5 ans après le tube Give it up et ses 73 millions d’airplay radio, Guard sort de son silence et revient avec un nouveau single intitulé Une Chance, un hymne porteur d’espoir, particulièrement bienvenu en cette période difficile.

Ces dernières années, l’artiste lyonnais a enchainé les compositions et l’écriture pour d’autres artistes et fondé la Team Creativ. Son nouveau titre, Une Chance, est un mélange de pop sur un beat tech-house au gimmick accrocheur et entêtant. Pour ce grand retour, Guard produit ce single en indépendant, et s’entoure pour la création visuelle des Creative Designer «Impossible Brief» qui ont notamment collaboré avec The Chainsmokers et Coldplay.

A presque trente ans, cet artiste atypique et proche de l’univers de la musique électronique a lancé sa structure Team Creativ et s’est investi dans la production de nombreux artistes. Il relance aujourd’hui sa carrière personnelle de la plus belle des manières avec ce titre pop orienté club.

Une chance est un titre bourré de joie et d’énergie. Voilà un single qui fait un bien fou en cette période de pandémie, et laisse espérer un avenir meilleur. Guard a promis qu’il repartirait sur la route pour une tournée nationale dès que ce sera possible. En attendant, Une chance, son nouveau single s’impose en radio et sur internet. Et le public est ravi de retrouver la voix si chaleureuse et caressante de cet artiste surdoué.