Vous avez un nouveau message. Cela se passe dans votre : ici et maintenant .

Un peu moins de deux heure vingt, cette vidéo-entretien Avec des liens fournis ET archivés , donc crédible, évoquant le passé , le présent , et l’avenir.

Celà débute doucement en présentation ( pour ceux qui découvrent) et s’intensifie bien sur.

Des sourires , des regards et des voix. De la tendresse , des vérités et des faits . Du partage gratuit et un brin de Tambours sur la fin..

Bon visionnage , ça vaut le coup .

https://odysee.com/@LeLibrePenseur.org:2/10000000_305299861163682_8451420000461177178_n:5

