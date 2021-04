Battenberg ou Prince Philip ?

Un immigrant qui vivait de l’aide sociale décède en Angleterre

99 Ans DCD Le 99e Jour de l’Année , Coincidence ?

Apparté : Dès que j’arrive à la maison, je sens le chagrin jaillir de mon coeur.(double cerveau Ré torque: on le feras après le calin..) .

Des Battenberg aux Mountbatten, une ambition pour un trône

Mars 1917, le Tsar Nicolas II abdique et se retrouve aux mains du « Gouvernement provisoire ». Au palais de Buckingham, c’est l’effervescence. Les rapports sur la situation en Russie défilent devant le roi Georges V. Il faut sauver le cousin « Nicky ». Londres et Petrograd entament alors rapidement des négociations pour le rapatriement de la famille impériale Romanov, bien que le premier ministre Lloyd George ait émis au monarque britannique de fortes réserves sur ce projet. Dans les veines des deux souverains, qui partagent une étrange ressemblance physique, un seul et même sang, celui de cette Allemagne que combattent ces deux monarchies en Europe. L’absolutisme russe est détesté des britanniques et le roi le sait. Il craint lui-même qu’une révolution n’éclate en Angleterre et ne provoque sa chute. Il décide finalement de se rétracter et de laisser les Romanov affronter, seuls, leur funeste sort. Dans la foulée, il va prendre une décision lourde de conséquences : celle d’angliciser le nom de sa dynastie. Adieu le Saxe-Cobourg-Gotha trop teuton de sa famille, bonjour à un Windsor plus « so british ». Les autres branches de cette maison pourvoyeuse de rois, reines et de princes(ses) ne tardent pas à suivre. A commencer par les Battenberg dont le destin va être étroitement lié à celui du Royaume-Uni.

