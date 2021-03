Préparez-vous à un nouveau confinement strict au cours des prochains jours… le Chili ordonne même la fermeture des services essentiels la fin de semaine!

*Un homme averti en vaut deux, un homme préparé en vaut quatre!

« Nouvelles restrictions en Belgique et en Pologne

La Pologne a fermé les jardins d’enfants, les installations sportives et davantage de magasins non essentiels et le Premier ministre Mateusz Morawiecki a exhorté les Polonais à passer Pâques chez eux avec leurs familles immédiates, mais s’est arrêté avant d’annoncer des restrictions de mouvement et un verrouillage complet.

La Belgique a limité l’accès aux services non médicaux tels que les coiffeurs pendant quatre semaines, et les clients ne peuvent se rendre que dans les magasins vendant des articles «non essentiels» tels que des vêtements et des livres sur rendez-vous.

La semaine prochaine, la dernière avant Pâques, seules les écoles primaires resteront ouvertes.

Manille en lock-out

Les Philippines ont annoncé que plus de 24 millions de personnes à Manille et dans ses environs seront placées en lock-out la semaine prochaine.

Les restrictions plus strictes dans le cœur économique du pays – qui représente environ un cinquième de la population – surviennent alors que des variantes plus contagieuses du virus alimentent une résurgence des cas.

Le Chili lutte contre la hausse des infections

Le Chili, leader mondial de la vaccination contre les coronavirus où près d’une personne sur trois a reçu une première dose, a mis plus de 80% de sa population de 19 millions d’habitants en lock-out.

Avec de nouvelles variantes de virus, considérées comme plus contagieuses, se propageant à travers le continent, les cas ont explosé au Chili malgré sa campagne de vaccination.

Le Kenya ferme des écoles et verrouille Nairobi

Le Kenya a placé Nairobi et les comtés voisins sous verrouillage partiel et a fermé des écoles et des bars dans ces zones alors qu’une troisième vague meurtrière de Covid-19 s’est emparée du pays.

Nouveau bilan quotidien record de morts au Brésil

Le Brésil a établi vendredi un nouveau record quotidien de 3 650 morts, a déclaré le ministère de la Santé, alors que la pandémie devenait incontrôlable dans la plus grande économie d’Amérique latine.

Record de nouvelles infections en Argentine

L’Argentine a enregistré près de 13 000 nouvelles infections, le nombre le plus élevé en plus de deux mois, le gouvernement ayant suspendu les vols en provenance du Brésil, du Chili et du Mexique.

Le Yémen débordé

Médecins sans frontières a averti que le nombre de patients critiques augmentait dans le Yémen ravagé par la guerre, appelant à l’aide des pays donateurs et des groupes spécialisés.

La France durcit les contrôles aux frontières

Les autorités françaises ont intensifié les contrôles dans les aéroports et sur les autoroutes pour faire appliquer l’interdiction de circuler entre 19 régions différentes, dont Paris, où la situation a été qualifiée de «critique».

Le Premier ministre britannique s’en tient aux plans visant à faciliter le verrouillage

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a promis de s’en tenir à son déroulement prévu d’un verrouillage du coronavirus, savourant la perspective d’une pinte et d’une coupe de cheveux alors même que les scientifiques mettaient en garde contre de nouvelles variantes.

Le Pays de Galles est devenu le premier pays britannique à lever les restrictions, avec jusqu’à six personnes autorisées à se réunir à l’extérieur à partir de samedi, une mesure qui doit être adoptée en Angleterre lundi.

Conscience du peuple