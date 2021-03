Pédophilie

JB et JMB : Jean Baylet et Jean Michel Baylet ? OUI .

Jean-Michel Baylet

Jean-Michel Baylet, né le 17 novembre 1946 à Toulouse, est un patron de presse et homme politique français.

Président-directeur général du groupe La Dépêche, dont il est aussi l’un des propriétaires, il est plusieurs fois secrétaire d’État et ministre délégué entre 1984 et 1993. Maire de Valence-d’Agen de 1977 à 2001, député puis sénateur de Tarn-et-Garonne, il est président du conseil général de Tarn-et-Garonne de 1985 à 2015. Il est également président du Parti radical de gauche de 1996 à 2016. Il est ministre dans le gouvernement Manuel Valls entre 2016 et 2017.

Jean Baylet naît dans une famille d’origine bourgeoise du Sud-Ouest de la France. Il est le neveu du député-maire Jean-Baptiste Chaumeil. Il effectue ses études à l’école publique de Valence-d’Agen, fait son entrée au lycée de Toulouse et est diplômé d’une licence en droit.

Il entre en 1925 à La Dépêche de Toulouse où son oncle venait d’acquérir des actions de La Dépêche et du journal Le Petit Toulousain. C’est ainsi qu’il fait la connaissance de Maurice Sarraut et de son frère Albert, avec qui il va nouer une grande amitié et qui vont l’intéresser à la vie politique. Entretemps, il gravit les échelons en devenant en 1927 directeur administratif, puis rédacteur en chef du journal. Il consacrera une bonne partie de sa vie à son journal, jusqu’à sa mort ; c’est ainsi qu’il a pu jouer un rôle important à l’intérieur du parti radical-socialiste, mais aussi au niveau local dans le Tarn-et-Garonne.

En 1930, un an après avoir été élu conseiller municipal de Valence-d’Agen, il devient le plus jeune maire de France à la suite du décès de Jean-Baptiste Chaumeil.

Jean Baylet participe à la Seconde Guerre mondiale comme lieutenant durant la Campagne de France (1939-1940). La Dépêche se tourne favorablement vers le gouvernement Pétain en 1940. Ami de René Bousquet, Jean Baylet est arrêté en 1942, avec Maurice Sarraut, par les Allemands, puis relâché. Il devient directeur en chef du journal après l’assassinat de ce dernier le 2 décembre 1943. Il est arrêté une seconde fois en juin 1944 en même temps qu’Albert Sarraut ; il sera emprisonné à Saint-Michel de Toulouse, puis transporté au camp de Compiègne avant de partir le 15 juillet 1944 pour Neuengamme, en qualité de « personnalité-otage ».

Député sans discontinuer sous la IVe République, Jean Baylet décède dans un accident de la route le 29 mai 1959 alors qu’il revenait d’une visite à Albert Sarraut1.

Son épouse Évelyne lui succède à la tête de La Dépêche du Midi. Ils sont les parents de Jean-Michel Baylet, qui sera ministre.

