I Shot The Sheriff .. Or The gouvernement ? Pareil , Pareil .

J'ai tiré sur le sheriff

J’ai tué le sheriff, mais je n’ai pas tiré sur l’adjoint,

(deputy officer=adjoint)

Oh non, oh

J’ai tué le sheriff, mais je n’ai pas tiré sur l’adjoint

Ooh, ooh, ooh, ouais

Ils sont là, partout dans mon bled

Ils essaient de me retrouver, ouais

Ils disent qu’ils veulent déclarer coupable

Pour le meurtre de l’adjoint, pour atteinte à la vie d’un

adjoint

Mais je dis, oh, maintenant, maintenant …

Oh, j’ai tiré sur le shérif, mais je jure que c’était de

la légitime défense

Ooh, ooh, ooh

Je l’ai dit, j’ai tiré surle shérif, Oh Seigneur

Et ils disent que c’est un crime capital

Ooh, ooh, ooh

Écoutez ceci

Le shériff John Brown me déteste depuis toujours

Je ne sais pas pourquoi

Chaque fois que je plante une graine(*)

Il dit: «Tuez-le avant qu’il ne se développe. »

Il dit: «Tuez-les avant qu’ils ne grandissent. »

Et oui, oh, maintenant, maintenant,

Lisez-le dans les nouvelles

J’ai tué le shérif, mais je jure que c’était de la

légitime défense

Ooh, ooh, ooh

Où était l’adjoint?

J’ai dit que j’ai tué le sheriff, mais je jure que c’était

de la légitime défense

La liberté était sur mon chemin

Et j’ai commencé à sortir en ville, ouais!

Tout d’un coup j’ai vu le shérif John Brown

Visant pour m’abattre

Alors j’ai tiré, j’ai tiré, je l’ai abattu

Et je le dis, si je suis coupable, je paierai

J’ai tué le sheriff, mais je dis, je n’ai pas tiré sur

l’adjoint,

Oh non, oh

J’ai tué le sheriff, mais je n’ai pas tiré sur l’adjoint

Ooh, ooh, ooh

C’était mon meilleur réflexe

Et ce qui doit être doit être

Chaque jour la coupe se remplit

Un jour ça déborde

Un jour ça déborde

Je dis, je, je …

Je, j’ai tué le sheriff, mais je n’ai pas tiré sur

l’adjoint, non

(*) plante une graine = procréer