Bon Réveil

Et on PARTAGE, on partage , on partage ..

Paroles :

Paroles Ingrid COURREGES et Florian MARTINEZ :

C’est le choc dans le monde d’aujourd’hui On est en plein chaos Ils annoncent des variants chaque mardi, Qui évitent le métro savoir tous ces étudiants. seuls dans leur cité U prisonniers des écrans isolés, détenus en otage Et quand tu vois tout ce monde Dans les grands magasins Tu veux boire une blonde On te sert du vaccin En potage et nos anciens seuls dans les EPHAD. Condamnés à l’exil Attendant patiemment l’estocade A coup de Rivotril Ramenez moi l’esprit des lumières Ranimez moi ce pays qui sommeille Que la France soit solidaire Si elle veut être libre au réveil p’tit français c’est ta faute on t’a dit S’il y a autant de morts ça fait des mois qu’avec LCI on est dans Black Miror des mesures du fond des âges sans prendre la décision D’arrêter le pillage Des réanimations qu’on mutile Et avec autant d’erreurs vous nous faites regretter tous vos prédécesseurs qui étaient pas moins mauvais je ventile ! arrête avec tes peurs et tes doutes quand c’est l’heure du vaccin les as-tu déjà vu faire fausse route nous poussez aux scrutins Ramenez moi l’esprit des lumières Ranimez moi ce pays qui sommeille. Que la France soit solidaire Si elle veut être libre au réveil seul au fond de ton établissement Les larmes plein les yeux quand on t’a dit que pour tes clients tu étais dangereux il semble bien loin le temps des tablées chaleureuses des artistes émouvants nos âmes rêvasseuses qui s’enivrent Ils nous ont trouvés des chaînes et ont perdu la clé ils nous disent sans gêne regardez la TV ! et les chiffres ! Car plus besoin de 49:3 Y a COVID 19 Faudra-t-il aller chercher nos droits Comme en 89 Ramenez moi l’esprit des lumières Ranimez moi ce pays qui sommeille Ce sera pas la faute à voltaire Si on est moins paisible au réveil Ramenez moi l’esprit des lumières Ranimez moi ce pays qui sommeille Que la France soit solidaire Si elle veut être libre au réveil Ramenez moi l’esprit des lumières Ranimez moi ce pays qui sommeille Que la France soit solidaire Si elle veut être libre au réveil Ce sera pas la faute à voltaire Si on est moins paisible au réveil