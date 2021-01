Hydroxyzine et gilead

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hydroxyzine

Chloroquine et Coronavirus, vraie ou fake news

Trois publications émanant des équipes chinoises travaillant sur le Coronavirus 2019-nCoV sont pour l’instant disponibles dans la littérature.

La première, dans Cell research, rapporte l’activité du Remdesivir et de la Chloroquine contre le Coronavirus chinois. Elle montre que les deux sont très efficaces in vitro. Les auteurs concluent leur article en recommandant d’essayer ces médicaments sur le plan clinique (1).

Un deuxième travail de publication avancée, publié dans BioScience Trends, rapporte que la première évaluation dans les essais cliniques de la Chloroquine, qui inclut l’analyse des résultats de plus de 100 patients, montre que la Chloroquine est supérieur au traitement contrôle. Elle permet d’éviter l’aggravation de la pneumonie, d’améliorer les résultats des examens radiologiques, elle entraine une élimination du virus et elle diminue la durée de la maladie.

Aucun effet secondaire n’est observé. Compte tenu de l’efficacité in vitro, les auteurs cherchaient à obtenir une concentration de 1,1 mmol/ml, soit 0,3mg/l. Une posologie de trois comprimés de Plaquenil (OH Chloroquine) 600mg/j, que nous utilisons quotidiennement, permet d’obtenir une concentration de 1mg/l, soit 3 fois la dose nécessaire pour avoir cette concentration.

Après analyse de ces résultats, un comité chinois incluant des experts du gouvernement, des autorités de régulations et les principaux investigateurs des essais cliniques, a conclu que la Chloroquine avait une activité clinique contre le virus. Le médicament fera partie de la prochaine version des guidelines pour la prévention, le diagnostic et le traitement des pneumonies causées par ce virus qui est publié par la Commission de Santé Publique de la République de Chine (2).

Le Dr Zhong Nanshan (3), président de l’Association Médicale Chinoise (2005-2009), rédacteur en chef du Journal of thoracic disease, directeur de l’Institut des maladies respiratoires de Guangzhou, précise dans une conférence de presse du 27 février 2020 que la Chloroquine a un effet positif et que les patients n’étaient plus porteurs du virus après 4 jours (4).

Didier Raoult, né le 13 mars 1952, à Dakar au Sénégal, est un spécialiste français des maladies infectieuses, professeur de microbiologie à la faculté des sciences médicales et paramédicales de Marseille et à l’institut hospitalo-universitaire Méditerranée Infection (IHU).

Lauréat du grand prix de l’Inserm en 2010, il décrit, avec son équipe marseillaise, des virus complexes. Il est co-auteur de milliers de publications scientifiques.

Connu pour son franc-parler et ses prises de position parfois iconoclastes, il acquiert une certaine popularité et une notoriété médiatique internationale en 2020 quand, avec son équipe, il propose un traitement présentant, selon lui, une efficacité satisfaisante en contexte de crise sanitaire généralisée contre la maladie à coronavirus 2019 à base d’hydroxychloroquine ; cela provoque un débat qui déborde rapidement du monde scientifique et médical ; d’autres scientifiques avançant notamment que les données disponibles ne démontrent pas l’utilité de ce traitement, voire pour certains qu’elles en suggèrent des dangers. Dans un contexte très polémique, il est soutenu par une partie du grand public.